Англія

Мюнхенський клуб хоче випередити Ліверпуль, Реал та Барселону в боротьбі за англійського захисника, чий контракт закінчується наступного літа.

Баварія зробила конкретні кроки для підписання капітана Крістал Пелас Марка Геї. За інформацією Goal, представники німецького гранда вже провели перші переговори з агентами 25-річного центрального захисника.

Інтерес Баварії пов'язаний із контрактною ситуацією гравця. Угода Геї з лондонським клубом закінчується влітку 2026 року. Марк відхилив пропозицію про її продовження. Це означає, що вже в січні він має право підписати попередній контракт з будь-яким іноземним клубом. ​

Спортивний директор Баварії Макс Еберль є великим прихильником таланту Геї і бачить у ньому ідеальне підсилення для лінії оборони. Однак мюнхенцям доведеться витримати серйозну конкуренцію.

Ліверпуль був близький до підписання Геї минулого літа, але угода зірвалася в останній день трансферного вікна. "Мерсисайдці" зберігають інтерес до гравця. Також за ситуацією уважно стежать іспанські гіганти – Реал Мадрид та Барселона.