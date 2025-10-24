Англія

Тренер Челсі похвалив стиль Сандерленда.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска зізнався, що Чемпіоншип залишається його улюбленим турніром.

"Я провів один сезону з Лестером у Чемпіоншипі, і мені дуже сподобався цей турнір. Навіть граючи в Прем'єр-лізі чи Лізі чемпіонів, я завжди стежу за ним.

Я спостерігав за Сандерлендом із минулого сезону — вони показують дуже хорошу гру, фізично сильні. Мені подобається їхній стиль", — сказав Мареска на пресконференції.

Матч Челсі — Сандерленд відбудеться 25 жовтня о 17:00 за київським часом.