Іспанія

Досвідчений півзахисник Бетіса знову опинився в лазареті, терміни його відновлення поки залишаються невідомими.

33-річний іспанський хавбек Іско, який захищає кольори Бетіса, переніс хірургічне втручання на правій нозі. Про це офіційно повідомила пресслужба клубу. Точні терміни повернення гравця наразі не розголошуються.

Іско приєднався до "бетікос" влітку 2023 року. Його поточна трудова угода з севільцями розрахована до завершення сезону-2027/28.

Варто зазначити, що перша половина нинішньої кампанії склалася для півзахисника не найкращим чином: він встиг взяти участь лише у двох поєдинках, не відзначившись результативними діями.

На цей момент Бетіс має у своєму активі 28 очок після 17 турів Ла Ліги та посідає шосту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

