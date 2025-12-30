Італія

Гонсало Гарсія потрапив до сфери інтересів туринського клубу, попри відсутність стабільної ігрової практики у Мадриді.

Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. Як повідомив відомий інсайдер Джанлука ді Марціо, 21-річний футболіст став пріоритетною ціллю для Ювентуса.

Незважаючи на те, що іспанець рідко потрапляє до стартового складу "вершкових", він продовжує мати попит на трансферному ринку. Керівництво "б'янконері" виявляє велику зацікавленість у послугах молодого вихованця академії Реала.

У поточному сезоні Гонсало Гарсія взяв участь у 17 поєдинках під керівництвом Хабі Алонсо, проте поки не відзначався забитими м'ячами, маючи в активі лише одну результативну передачу.

