Ніцца вступила в боротьбу за досвідченого іспанського захисника.
Серхіо Рамос, getty images
30 грудня 2025, 13:05
Серхіо Рамос наразі перебуває у статусі вільного агента після відходу з Монтеррея, за який виступав з лютого 2025 року.
За інформацією Onze Mondial, 39-річний захисник може продовжити кар’єру у Франції, а Ніцца вступила в боротьбу за підписання гравця. Перемовини між сторонами активно просуваються.
Варто нагадати, що Рамос вже мав досвід виступів у Лізі 1. З 2021 по 2023 роки він грав за ПСЖ, провів 58 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав одну результативну передачу. У Парижі він двічі ставав чемпіоном Франції.
Цікаво й те, що Ніцца належить Джиму Реткліффу, який також є акціонером Манчестер Юнайтед.