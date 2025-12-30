Франція

Ніцца вступила в боротьбу за досвідченого іспанського захисника.

Серхіо Рамос наразі перебуває у статусі вільного агента після відходу з Монтеррея, за який виступав з лютого 2025 року.

За інформацією Onze Mondial, 39-річний захисник може продовжити кар’єру у Франції, а Ніцца вступила в боротьбу за підписання гравця. Перемовини між сторонами активно просуваються.

Варто нагадати, що Рамос вже мав досвід виступів у Лізі 1. З 2021 по 2023 роки він грав за ПСЖ, провів 58 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав одну результативну передачу. У Парижі він двічі ставав чемпіоном Франції.

Цікаво й те, що Ніцца належить Джиму Реткліффу, який також є акціонером Манчестер Юнайтед.