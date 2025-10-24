Захисник Сіті близький до повернення.
Абдукодір Хусанов, Getty Images
24 жовтня 2025, 17:22
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стан захисника Абдукодіра Хусанова, який пропустив шість останніх матчів через травму щиколотки.
"Він уже близько до повернення, але ще не готовий — травма в дуже небезпечній частині тіла", — сказав Гвардіола на пресконференції.
Останній матч узбека — 21 вересня. Сіті готується до виїзду проти Астон Вілли 26 жовтня о 17:00 за київським часом.
