Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стан захисника Абдукодіра Хусанова, який пропустив шість останніх матчів через травму щиколотки.

"Він уже близько до повернення, але ще не готовий — травма в дуже небезпечній частині тіла", — сказав Гвардіола на пресконференції.

Останній матч узбека — 21 вересня. Сіті готується до виїзду проти Астон Вілли 26 жовтня о 17:00 за київським часом. 

Раніше Гвардіол зізнався, що ледь не кинув футбол заради баскетболу. 