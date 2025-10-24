Англія

Захисник Сіті близький до повернення.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стан захисника Абдукодіра Хусанова, який пропустив шість останніх матчів через травму щиколотки.

"Він уже близько до повернення, але ще не готовий — травма в дуже небезпечній частині тіла", — сказав Гвардіола на пресконференції.

Останній матч узбека — 21 вересня. Сіті готується до виїзду проти Астон Вілли 26 жовтня о 17:00 за київським часом.

Раніше Гвардіол зізнався, що ледь не кинув футбол заради баскетболу.