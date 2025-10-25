Головний тренер Манчестер Юнайтед відмахнувся від аналізу гри його команди з боку наставника Ліверпуля після нещодавньої перемоги "дияволів".
Рубен Аморім, Getty Images
25 жовтня 2025, 15:35
Рубен Аморім наполягає, що його не турбує критика стилю гри його команди з боку наставника Ліверпуля Арне Слота. Після того, як Юнайтед здобув перемогу на Енфілді з рахунком 2:1.
Арне Слот висловив своє розчарування. Нідерландський фахівець, описав тактику МЮ як гру низьким блоком та довгими м'ячами.
Однак, коли журналісти на пресконференції попросили Аморіма прокоментувати ці слова, тренер Юнайтед дав чітку відповідь.
"Мене не хвилює, що каже Слот, чи що люди кажуть про нашу команду", – заявив Аморім.
Португалець визнав, що його команда може і повинна грати краще, але підкреслив, що іноді необхідно підлаштовуватися під обставини гри.
"Я можу дивитися гру і казати, що ми можемо грати краще, і нам потрібно грати краще в майбутньому, але іноді потрібно адаптуватися до гри", – додав Аморім. "Тож мені ніхто не потрібен, щоб оцінювати мою команду".