Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед відмахнувся від аналізу гри його команди з боку наставника Ліверпуля після нещодавньої перемоги "дияволів".

Рубен Аморім наполягає, що його не турбує критика стилю гри його команди з боку наставника Ліверпуля Арне Слота. ​Після того, як Юнайтед здобув перемогу на Енфілді з рахунком 2:1.

Арне Слот висловив своє розчарування. Нідерландський фахівець, описав тактику МЮ як гру низьким блоком та довгими м'ячами. ​

Однак, коли журналісти на пресконференції попросили Аморіма прокоментувати ці слова, тренер Юнайтед дав чітку відповідь.

​"Мене не хвилює, що каже Слот, чи що люди кажуть про нашу команду", – заявив Аморім. ​

Португалець визнав, що його команда може і повинна грати краще, але підкреслив, що іноді необхідно підлаштовуватися під обставини гри.

"​Я можу дивитися гру і казати, що ми можемо грати краще, і нам потрібно грати краще в майбутньому, але іноді потрібно адаптуватися до гри", – додав Аморім. "Тож мені ніхто не потрібен, щоб оцінювати мою команду".