Англія

"Містяни" втрачають очки.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після поразки від Астон Вілли (0:1) в рамках 9-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Наша дуже хороша команда провела вкрай сильний матч. Ми почали дуже добре. Загалом, у другому таймі ми грали набагато краще, ніж у першому, але не забили. Ми були недостатньо агресивними.

Я задоволений. Останнім часом ми грали дуже добре – в основному в Прем'єр-лізі – і ми стаємо кращими. Ми винесемо з цього урок.

Це кутовий. Хороший кутовий та гол. Слухайте, це не має значення. Я надто поважаю суддів за 10 років тут. Це був кутовий і це рішення треба захищати. Не можна скаржитися на дії, які сталися за п'ять хвилин до...", – сказав Пеп.