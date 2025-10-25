Італія

Черговий хорват для Мілану.

Італійський Мілан хоче підписати півзахисника англійського Манчестер Сіті Матео Ковачича. Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, 31-річний хорват незадоволений кількістю ігрового часу в "Сіті" у поточному сезоні, тому розглядає можливість переходу в іншу команду.

Зазначається, що "містяни" раніше вели перемовини з гравцем щодо продовження контракту, але наразі вони призупинені через невизначеність півзахисника у своєму майбутньому.

Підкреслюється, що цим хоче скористатися Мілан, який зараз є головним кандидатом на трансфер Матео. В його послугах також зацікавлені Вест Гем та Астон Вілла.

Чинна трудова угода футболіста з англійцями розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро

Нагадаємо, що Ковачич свого часу виступав у складі міланського Інтера.

Цього сезону Матео Ковачич відіграв за Манчестер Сіті 37 хвилин.