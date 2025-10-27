Англія

Головний тренер Астон Вілли висловив захоплення тим, як команда та вболівальники об'єдналися для здобуття вражаючої перемоги над Манчестер Сіті

У 9 турі АПЛ Астон Вілла вдома мінімально перемогла Манчестер Сіті. Вирішальний гол у матчі забив Метті Кеш, потужним дальнім ударом у першому таймі забезпечивши команді четверту поспіль перемогу в чемпіонаті. ​

Після фінального свистка наставник Вілли особливо відзначив роль уболівальників, наголосивши, що їхня енергія допомогла гравцям досягти результату на полі. ​

"Дуже пишаюся тим, як уболівальники передали нам свою енергію", – сказав Емері в інтерв'ю VillaTV.

"Вони були позитивні, завжди допомагали нам, і гравці відчували це. Їм подобалася наша фортеця, і нам подобалася наша здатність демонструвати свої навички та бажання після цієї позитивної енергії".

​Емері підкреслив, що для перемоги над таким суперником, як Сіті, була необхідна не лише підтримка, але й бездоганна тактична дисципліна.

"Нам потрібна була їхня відданість, їхні зусилля і, звичайно ж, вболівальники, які допомогли нам тут, створивши цю позитивну атмосферу, щоб бути разом і міцно захищати нашу фортецю, як ми це робили", – додав Емері.

​Після невдалого старту сезону Астон Вілла набрала чудову форму, провівши шість матчів у лізі без поразок. Перемога над містянами дозволила команді набрати 15 очок після дев'яти турів. ​

"Ми розпочали сезон погано, але найголовніше те, як реагують гравці, як вони прогресують, і ми також відчуваємо себе сильними. Завдяки цьому ми набираємо очки і відновлюємо позицію в таблиці, але, звичайно, ще є над чим працювати", – підсумував іспанський фахівець, вже дивлячись у бік наступного виклику – матчу проти Ліверпуля.