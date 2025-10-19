Англія

Відбувся черговий матч 8 туру АПЛ

Родріго Бентанкур на початку поєдинку вивів господарів уперед, замкнувши сильним ударом скидку від Жоау. Під завісу першого тайму Морган Роджерс дальнім пострілом зрівняв рахунок. У другому таймі обидві команди мали можливість відзначитися, але фортуна була на боці бірмінгемців. Емільяно Буендія приніс своїй команді вольову перемогу над Тоттенгемом.

Тоттенгем — Астон Вілла 1:2

Голи: Бентанкур, 5 — Роджерс, 38, Буендія, 78

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс (Матар Сарр, 86) — Бентанкур (Джонсон, 86), Палінья — Кудус, Сімонс (Коло Муані, 79), Одобер (Бергвалль, 79) — Тель (Рішарлісон, 60)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 82) — Онана (Барклі, 82), Камара — Гессан (Воткінс, 61), Роджерс, Макгінн — Мален (Буендія, 61)

Попередження: де Вен, Дансо