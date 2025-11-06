Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 5 листопада 2025 року.

Англійський Манчестер Сіті у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв дортмундську Боруссію на власному полі (4:1).

Команда Ніко Ковача протрималась у захисті лише до середини першого тайму, після чого Фоден та Голанд швидко створили різницю для власної команди.

У другому таймі "містяни" забили ще один гол зусиллями Філа, а "джмелі" відповіли м’ячем престижу від Антона й більше не претендували на порятунок, а вже під завісу гри відзначився й Шеркі з появи на полі на заміну.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Боруссія Д у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Манчестер Сіті — Боруссія Д 4:1

Голи: Фоден, 22, 57, Голанд, 29, Шеркі, 90+1 — Антон, 72

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Стоунз, Гвардіол, О’Райлі (Аїт-Нурі, 86) — Рейндерс (Б. Сілва, 79), Ніко Гонсалес, Фоден — Савіо (Діаш, 79), Голанд (Мармуш, 86), Доку (Шеркі, 79).

Боруссія Д: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні (Джан, 66) — Р'єрсон, Нмеча, Забітцер (Гросс, 67), Свенссон — Адеємі (Ф. Сілва, 81), Баєр (Беллінгем, 66) — Гірассі (Чуквуемека, 66).

Попередження: Савіо, О'Райлі — Свенссон