Команда Ніко Ковача знову пропустила чотири м'ячі від іменитого суперника.
Манчестер Сіті — Боруссія Д, Getty Images
06 листопада 2025, 00:08
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Боруссія Д:
Манчестер Сіті — Боруссія Д 4:1
Голи: Фоден, 22, 57, Голанд, 29, Шеркі, 90+1 — Антон, 72
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Стоунз, Гвардіол, О’Райлі (Аїт-Нурі, 86) — Рейндерс (Б. Сілва, 79), Ніко Гонсалес, Фоден — Савіо (Діаш, 79), Голанд (Мармуш, 86), Доку (Шеркі, 79).
Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні (Джан, 66) — Р'єрсон, Нмеча, Забітцер (Гросс, 67), Свенссон — Адеємі (Ф. Сілва, 81), Баєр (Беллінгем, 66) — Гірассі (Чуквуемека, 66).
Попередження: Савіо, О'Райлі — Свенссон