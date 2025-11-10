Англія

Скасований гол Ван Дейка та важкий графік матчів АПЛ ставлять команду перед серйозними викликами.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку своєї команди від Манчестер Сіті у матчі 11-го туру АПЛ.

"Початок тижня був дуже вдалим, а кінець – невдалим, але виїзний матч проти Сіті – складне завдання для всіх. Минулого сезону нам вдалося виграти тут завдяки стандарту, але цього разу вони були кращими. У другому таймі мені сподобалася гра команди — ми намагалися повернутися в гру, у нас були моменти, але цього було недостатньо", — зазначив 47-річний нідерландець.

Слот також висловив невдоволення суддівськими рішеннями, зокрема VAR, через скасований гол Вірджила Ван Дейка:

"Важко висловити свою думку. Робертсон зовсім не впливав на воротаря, гол мав бути зарахований. Суддя витратив лише 13 секунд, щоб підняти прапорець, але це вплинуло на хід гри", — додав наставник.

На думку Слота, зараз команді слід зосередитися на результатах, а не на боротьбі за титул:

"Відчуття, що поразок забагато. Наша увага має бути на результатах, а боротьба за титул — останнє, про що слід думати. Зараз ми восьмі та відстаємо від лідера на вісім очок", — підкреслив тренер.

Ця поразка стала для Ліверпуля сьомою у десяти останніх матчах у всіх турнірах. Після 11 турів Ліверпуль займає восьме місце в АПЛ, маючи 18 очок. Тим часом лідер чемпіонату — Арсенал має 26 очок.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає перемогу своєї команди підтвердженням готовності боротися з Арсеналом за титул.