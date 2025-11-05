Капітан відзначив перемогу над мадридцями.
Вірджил ван Дейк, Getty Images
05 листопада 2025, 12:12
Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк оцінив перемогу над Реалом у Лізі чемпіонів (1:0).
"Матч вимагав великих зусиль і енергії. У них класні гравці. Ми це знаємо. Ми знаємо їхні сильні сторони. Ми знаємо, як вони можуть карати. Ми бачили це в останні тижні. Тому треба було діяти точно в усьому.
Я вважаю, що ми ідеально виконали план на гру", — сказав ван Дейк.
У наступному турі англійський Ліверпуль зіграє домашній матч проти нідерландського ПСВ, тоді як мадридський Реал гостюватиме в грецького Олімпіакоса.
На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.