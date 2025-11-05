Ліга чемпіонів

Капітан відзначив перемогу над мадридцями.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк оцінив перемогу над Реалом у Лізі чемпіонів (1:0).

"Матч вимагав великих зусиль і енергії. У них класні гравці. Ми це знаємо. Ми знаємо їхні сильні сторони. Ми знаємо, як вони можуть карати. Ми бачили це в останні тижні. Тому треба було діяти точно в усьому.

Я вважаю, що ми ідеально виконали план на гру", — сказав ван Дейк.

У наступному турі англійський Ліверпуль зіграє домашній матч проти нідерландського ПСВ, тоді як мадридський Реал гостюватиме в грецького Олімпіакоса.

