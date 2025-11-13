Англія

Договір англійця розрахований на кілька місяців.

Шеффілд Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Патріком Бамфордом.

Угода з досвідченим 32-річним англійцем розрахована до кінця січня 2026 року. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Минулого сезону Бамфорд виступав за Лідс, разом із яким виграв Чемпіоншип, проте сам результативними діями не відзначався.

Також він виступав за Мідлсбро, МК Донс, Дербі, Крістал Пелес, Норвіч, Бернлі, Ноттінгем Форест та молодіжний склад Челсі.

Після 15 турів Шеффілд Юнайтед набрав лише десять очок і посідає 22 місце в Чемпіоншипі.