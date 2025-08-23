Англія

Англієць знову вирушив в оренду.

Шеффілд Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Аталанти Беном Годфрі.

Орендна угода з 27-річним англійцем розрахована до кінця сезону-2025/26.

Нагадаємо, Годфрі став гравцем італійського клубу влітку минулого року за дев'ять мільйонів євро. У другій половині минулої кампанії він захищав кольори Іпсвіча, де провів лише п'ять матчів.

Після двох турів Шеффілд Юнайтед не набрав очок і посідає 23 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.