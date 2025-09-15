Англія

Англійський фахівець підписав контракт до літа 2027 року та повертається для стабілізації команд.

Шеффілд Юнайтед оголосив про призначення Кріса Вайлдера на посаду головного тренера.

Контракт англійського фахівця розрахований до літа 2027 року, а сам Вайлдер розпочинає третій період роботи з клубом.

Кріс Вайлдер вперше очолив Шеффілд Юнайтед у 2016 році та вивів команду з Чемпіоншипу до АПЛ у сезоні-2018/19.

Вдруге він керував командою з 2023 року до червня 2025-го. Клуб подякував Рубену Сельєсу за його роботу на посаді тренера та зазначив, що відповідальність за останні результати лежить на власниках клубу.