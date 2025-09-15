Англійський фахівець підписав контракт до літа 2027 року та повертається для стабілізації команд.
Кріс Вайлдер, ФК Шеффілд Юнайтед
15 вересня 2025, 23:16
Шеффілд Юнайтед оголосив про призначення Кріса Вайлдера на посаду головного тренера.
Контракт англійського фахівця розрахований до літа 2027 року, а сам Вайлдер розпочинає третій період роботи з клубом.
Кріс Вайлдер вперше очолив Шеффілд Юнайтед у 2016 році та вивів команду з Чемпіоншипу до АПЛ у сезоні-2018/19.
Вдруге він керував командою з 2023 року до червня 2025-го. Клуб подякував Рубену Сельєсу за його роботу на посаді тренера та зазначив, що відповідальність за останні результати лежить на власниках клубу.