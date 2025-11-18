Англія

Віктор Йокереc зіткнувся з першою хвилею критики.

Старт кар'єри Віктора Йокереcа на Емірейтс виявився далеко не ідеальним. Підписаний влітку зі Спортінга, швед поки що викликає більше запитань, ніж захоплення.

Незважаючи на гол у матчі проти Бернлі, його фізична форма стала предметом гарячих дискусій. Вже під час дебюту в товариському матчі проти Тоттенгема в Гонконзі вболівальники в соцмережах зауважили, що нападник виглядає "трохи важкуватим" йому бракує різкості.

Ситуація погіршилася, коли в переможному матчі проти Бернлі (2:0) Дьокереша замінили в перерві через м'язовий дискомфорт. Мікель Артета тоді висловив стурбованість:

"Мене це непокоїть, бо він не мав багато м'язових проблем раніше... Це ніколи не є добрим знаком, особливо для такого вибухового гравця" — сказав тренер.

Колишній півзахисник Арсенала та збірної Швеції Стефан Шварц в інтерв'ю Hajper прямо вказав на причину проблем свого співвітчизника.

"Я думаю, Віктор Дьокереш ще не повністю готовий фізично. Він важкий гравець, і йому потрібно стати трохи легшим. Це допомогло б", — заявив Шварц.

Експерт підкреслив, що в Прем'єр-лізі грають більш потужні та швидкі футболісти, ніж у Португалії, зайва вага заважає Дьокерешу бути ефективним.

"Іноді пес, який гавкає найгучніше, не завжди є найсильнішим. Йому треба набрати форму. Він не мав нормальної передсезонки, а тут потрібен час, щоб зрозуміти рухи партнерів, як це робив Денніс Бергкамп", — додав Шварц.

Зараз Арсенал готується до надважливого дербі Північного Лондона проти Тоттенгема, яке відбудеться 23 листопада. Участь Дьокереша залишається під питанням.

Медичний штаб канонірів також працює над відновленням Ноні Мадуеке, Кая Гаверца та Мартіна Едегора, сподіваючись, що хоча б частина лідерів зможе допомогти команді в битві зі шпорами.