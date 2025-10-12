Капітан Манчестер Юнайтед прокоментував трансферні чутки.
Бруну Фернандеш, Getty Images
12 жовтня 2025, 08:05
Чутки пов’язували португальського атакувального півзахисника та капітана англійського Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша з відходом із клубу як не минулого, так наступного літа.
Утім, 31-річний виконавець наразі притримується думки про те, щоб залишитись у складі "Червоних дияволів" та відмовлятись навіть від великих грошей із Близького Сходу.
"Я щасливий тут. Інакше я б не залишався грати в цьому клубі. Мені подобається насолоджуватись моментом.
Переїзд до Саудівської Аравії? Цей сценарій навіть неможливо уявити, бо банально зі мною це ще не обговорювалось", — заявив португальський виконавець.
У цьому сезоні Бруну провів вісім матчів та забив два голи.