Англія

Капітан Манчестер Юнайтед прокоментував трансферні чутки.

Чутки пов’язували португальського атакувального півзахисника та капітана англійського Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша з відходом із клубу як не минулого, так наступного літа.

Утім, 31-річний виконавець наразі притримується думки про те, щоб залишитись у складі "Червоних дияволів" та відмовлятись навіть від великих грошей із Близького Сходу.

"Я щасливий тут. Інакше я б не залишався грати в цьому клубі. Мені подобається насолоджуватись моментом.

Переїзд до Саудівської Аравії? Цей сценарій навіть неможливо уявити, бо банально зі мною це ще не обговорювалось", — заявив португальський виконавець.

У цьому сезоні Бруну провів вісім матчів та забив два голи.