Інше

Найкращий бомбардир в історії Вест Гема в АПЛ був змушений проковтнути власне его та пережити низку відмов через страхи власників клубів, перш ніж розпочати новий етап кар'єри в Катарі.

Колишній нападник лондонського Вест Гема Майкл Антоніо відверто поділився деталями свого виснажливого шляху до повернення у футбол після руйнівної автомобільної аварії 2024 року. 35-річний гравець, який залишається найкращим бомбардиром молотобійців у Прем'єр-лізі (68 голів), нещодавно підписав короткостроковий контракт із катарським клубом Аль-Сайлія.

Проте шлях до цієї угоди був сповнений розчарувань. Кар'єра гравця збірної Ямайки опинилася під загрозою після аварії, у якій він отримав множинні переломи ніг. Провівши вісім місяців поза грою, Антоніо покинув Вест Гем у серпні в статусі вільного агента.

Невдовзі він збагнув, що його статус зірки АПЛ більше не гарантує нових контрактів. За словами футболіста, головною перешкодою стала не його фізична форма, а медична історія.

"Я зберіг ті самі якості, що демонстрував у Прем'єр-лізі останні 10 років. Кожен тренер після спільних тренувань одразу пропонував мені контракт. Проте були менеджери та клуби, які відмовлялися навіть дивитися на мене через аварію та травму. Деякі власники були категорично проти. У футболі тренер може тебе хотіти, але все вирішують гроші власника", — розповів Антоніо в інтерв'ю ВВС.

Цей спротив змусив нападника піти на кроки, до яких він не звик. Клуби вимагали від нього проходження переглядів, що спочатку дуже било по самолюбству ветерана.

"Мій агент дзвонив у клуби, і всі вимагали одного: я мав приїхати на тренування. З моїм тодішнім его я відповідав: "Я не поїду на перегляд. Ви бачили, як я граю за Ямайку, бачили мої останні 10 років". Але клуби стояли на своєму", — пояснює футболіст.

Згодом Антоніо зрозумів, що його репутації вже недостатньо: "Довелося проковтнути своє его — саме так я опинився в "Брентфорді", де тренувався два тижні, — зауважив гравець.

Проте на цьому випробування не завершилися. Коли здавалося, що Антоніо от-от повернеться до АПЛ, сталася справжня спортивна трагедія. За день до підписання контракту з Брентфордом форвард порвав литковий м'яз. Згадуючи цей момент, Майкл зізнався, що два дні просто лежав у ліжку і плакав.Після цього інтерес до нього з боку Лестера також згас, адже клуб боявся рецидивів.

Тепер Антоніо розпочинає нову главу в Катарі. Після підтримки форми з молодіжкою Вест Гема та нетривалих тренувань із Чарльтоном, форвард вирішив покинути інтенсивний англійський футбол. В Аль-Сайлії він прагне відновити ігровий тонус у менш виснажливому середовищі.

"Я маю зосередитися на головному — грати та бути здоровим. Якщо я буду у формі, то зможу забивати голи. Тут для цього найкращі умови, на відміну від Англії з її графіком матчів щовівторка та щосуботи. А що буде влітку — побачимо", — підсумував Майкл Антоніо.