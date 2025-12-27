Англія

Молодий захисник прагне грати у єврокубках.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Ейден Гівен висловився після переможного матчу з Ньюкаслом (1:0). Цитує молодого англійця The Times.

«Думаю, що Манчестер Юнайтед має бути у єврокубках. Ми хочемо повернутися туди наступного сезону та досягати результату.

Ми можемо поборотися за місце у топ-4. Можливо, навіть виграти чемпіонат – ми на це здатні. Команда хоче продовжувати боротися», – сказав Гівен.

Зараз МЮ посідає пʼяте місце в чемпіонаті Англії, набравши 29 очок після 18 зіграних матчів.