Молодий захисник прагне грати у єврокубках.
Ейден Гівен, Getty Images
27 грудня 2025, 11:54
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Ейден Гівен висловився після переможного матчу з Ньюкаслом (1:0). Цитує молодого англійця The Times.
«Думаю, що Манчестер Юнайтед має бути у єврокубках. Ми хочемо повернутися туди наступного сезону та досягати результату.
Ми можемо поборотися за місце у топ-4. Можливо, навіть виграти чемпіонат – ми на це здатні. Команда хоче продовжувати боротися», – сказав Гівен.
Зараз МЮ посідає пʼяте місце в чемпіонаті Англії, набравши 29 очок після 18 зіграних матчів.