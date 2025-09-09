Англія

Англійський клуб офіційно оголосив про припинення співпраці з португальським наставником після успішного сезону в АПЛ.

Ноттінгем Форест офіційно підтвердив відставку головного тренера Нуну Ешпіріту Санту. Про це повідомила пресслужба клубу у соціальних мережах.

У заяві клубу зазначено, що рішення ухвалене з огляду на останні обставини, а також висловлено подяку португальському фахівцю за його внесок у розвиток команди. Форест підкреслив, що сезон-2024/25 назавжди залишиться важливою сторінкою в історії клубу, а роль Ешпіріту Санту у досягненнях команди є значущою.

51-річний португалець очолив Ноттінгем Форест у грудні 2023 року. Під його керівництвом команда завершила попередній сезон на сьомому місці в англійській Прем'єр-лізі та забезпечила собі участь у єврокубках.

Нагадаємо, цього літа Ноттінгем Форест орендував у Арсеналу українського захисника Олександра Зінченка.