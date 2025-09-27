Англія

"Молотобійці" оперативно замінили свого колишнього керманича Поттера.

Вест Гем Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Нуну Ешпіріту Санту головним тренером.

Контракт із 51-річним португальцем розраховано до кінця червня 2028 року. Свій колишній клуб, а саме Ноттінгем Форест, спеціаліст залишив 9 вересня.

Ешпіріту Санту очолив ноттінгемців у грудні 2023 року й допоміг їм уникнути вильоту з АПЛ. У його другій кампанії з Ноттінгем Форест клуб фінішував сьомим і повернувся до єврокубків після понад 29-річної перерви.

Раніше Нуну також працював з Аль-Іттіхадом (виграв чемпіонат і Суперкубок Саудівської Аравії), Тоттенгемом, Вулвергемптоном (виграв Чемпіоншип), Порту, Валенсією й Ріу Аве. Португалець тренував воротарів Панатінаїкоса (2010-2012) і Малаги (2010).

У Вест Гемі Ешпіріту Санту замінив Грема Поттера, під керівництвом якого "молотобійці" провели 25 матчів (6В, 5Н, 14П; 30:41) із 9 січня 2025 року.