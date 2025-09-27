Англія

Гідна заміна для лондонської команди.

Португальський фахівець Нуну Ешпіріту Санту є пріоритетним варіантом для керівництва Вест Гем Юнайтед на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, лондонці серйозно налаштовані у найкоротший термін призначити 51-річного португальця керманичом команди.

Останнім місцем роботи Ешпіріту Санту був Ноттінгем Форест, звідки його звільнили на початку вересня через непорозуміння з власником клубу. Минулого сезону з "лісниками" він посів сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, відставши лише на один пункт від зони Ліги чемпіонів.

Вест Гем наразі посідає передостаннє місце в чемпіонаті Англії, набравши три пункти після п'яти зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем звільнив Поттера.