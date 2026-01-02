Англія

Колишній гравець "синіх" розкритикував підхід керівництва лондонського клубу до вибору нового головного тренера.

Ексгравець Челсі Пет Невін поділився думками щодо звільнення Енцо Марески, яке офіційно підтвердили 1 січня 2026 року. На думку експерта, специфічна структура управління клубом диктує особливі вимоги до майбутнього наставника.

"Челсі потрібен той, хто повністю прийме їхню методологію. Інакше кажучи, їм потрібна маріонетка. Хтось, хто робитиме саме те, що йому кажуть зверху", — цитує Невіна BBC.

Невін також додав, що йому щиро шкода Мареску, який зумів виграти з командою Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу в 2025 році. Спад результатів у грудні Пет пояснює виснаженням після літнього турніру в США, через який гравці майже не мали повноцінної відпустки.

Наразі Челсі посідає п'яту сходинку в АПЛ із 30 очками. Вже 4 січня "сині" проведуть важливий поєдинок проти Манчестер Сіті.