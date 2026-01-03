СУБОТА, 3 СІЧНЯ, 19:30 ▪️ ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Борнмут підходить до матчу без перемог у десяти турах АПЛ поспіль, хоча за грою команда Андоні Іраоли нерідко виглядає дуже конкурентно. Результативна та феєрична нічия 2:2 з Челсі на Стемфорд Брідж знову підтвердила бойовий характер "вишень", але водночас наголосила на хронічній проблемі команди — відсутності контролю над перебігом зустрічей. Підопічні Іраоли часто реагують на події в реальному часі, але не нав’язують власний сценарій.

Домашня форма Борнмута також не надихає: лише один забитий м’яч у трьох останніх матчах на Віталіті Стедіум. Водночас господарі залишаються на безпечній відстані від зони вильоту, маючи дев’ять очок запасу. Додаткової інтриги додає фактор Антуана Семеньйо, який, попри чутки про найближчий трансфер до Манчестер Сіті, все ж має зіграти проти Арсеналу.

Арсенал, своєю чергою, входить у 2026 рік у статусі лідера Прем’єр-ліги, першого місця у таблиці Ліги чемпіонів та з шістьма перемогами поспіль у всіх турнірах. Розгром незручної Астон Вілли (4:1), протистояння з якою вже давно має особистий характер, став яскравою заявою команди Мікеля Артети на довгоочікуване чемпіонство, яка завершила 2025 рік із найбільшою кількістю набраних очок у чемпіонаті. "Каноніри" дедалі впевненіше поєднують контроль м’яча з ефективною реалізацією моментів, з чим в останній місяць, заради справедливості, були помітні проблеми.

Навіть на виїзді Арсенал демонструє стабільність: "каноніри" забивали у 12 із 13 гостьових матчів сезону, поступившись "всуху" лише Ліверпулю ще в серпні. Надійна оборона також не є якимось великим секретом — лише 12 пропущених м’ячів за 19 турів, що є найкращим показником ліги. Саме це дозволяє лондонцям комфортно керувати темпом гри та доводити матчі до потрібного результату навіть у непростих умовах, тоді як повернення Біг Габі та Бені Бланко (Бена Вайта) додає тренерському штабі надійності та варіативності в побудові гри від лінії захисту. Очікується, що Борнмут спробує нав’язати боротьбу за рахунок інтенсивності та швидких переходів, але структурна стабільність і клас Арсеналу роблять господарів аутсайдерами зустрічі, незважаючи на їхні перемоги в двох останніх поєдинках із "канонірами".