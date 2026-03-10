Іспанія

Тренер Жирони залишився незадоволений діями команди в атаці після нічиєї з Леванте.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував нічийний результат у матчі 27-го туру Ла Ліги проти Леванте (1:1) та згадав гру українського півзахисника Віктора Циганкова.

Іспанський фахівець зазначив, що команда створювала хороші епізоди завдяки індивідуальним діям, однак загальна взаємодія в атаці залишала бажати кращого.

"У цьому матчі були хороші індивідуальні дії, але командна взаємодія не на потрібному рівні. Циганков зробив три або чотири неймовірні навіси, але не вистачало завершальних ударів".

За словами наставника каталонського клубу, проблема полягала у неправильному розташуванні гравців у штрафному майданчику суперника.

"Наші гравці залишали штрафний майданчик суперника, коли не повинні були. Як результат, створили менше моментів, ніж могли. Я не злюся, але нам потрібно це покращити, бо забили дуже мало голів, а кількість пропущених поставила команду у складне становище", — сказав тренер.

Нагадаємо, гол Циганкова став 300-м в історії Жирони у вищому дивізіоні Іспанії.