Наставник збірної США входить до списку можливих наступників у мадридському клубі.
Маурісіо Почеттіно, Getty Images
10 березня 2026, 10:22
Мадридський Реал продовжує пошук нового головного тренера на майбутнє та розглядає кілька кандидатур на цю посаду.
За інформацією джерел, одним із головних претендентів є нинішній наставник збірної США Маурісіо Почеттіно. Аргентинський фахівець користується високою повагою президента клубу Флорентіно Переса.
Повідомляється, що керівництво мадридців розглядає Почеттіно як одного з пріоритетних кандидатів на заміну нинішньому наставнику команди.
Остаточне рішення щодо майбутнього тренерського штабу може бути ухвалене після завершення сезону.
