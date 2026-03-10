Іспанія

Наставник збірної США входить до списку можливих наступників у мадридському клубі.

Мадридський Реал продовжує пошук нового головного тренера на майбутнє та розглядає кілька кандидатур на цю посаду.

За інформацією джерел, одним із головних претендентів є нинішній наставник збірної США Маурісіо Почеттіно. Аргентинський фахівець користується високою повагою президента клубу Флорентіно Переса.

Повідомляється, що керівництво мадридців розглядає Почеттіно як одного з пріоритетних кандидатів на заміну нинішньому наставнику команди.

Остаточне рішення щодо майбутнього тренерського штабу може бути ухвалене після завершення сезону.

