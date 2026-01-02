Англія

Легенда "синіх" прокоментував несподівану відставку італійського фахівця та напруженість у стосунках із керівництвом клубу.

Колишній капітан Челсі Джон Террі поділився своїми думками щодо звільнення Енцо Марески, яке відбулося 1 січня. Легендарний захисник, який зараз працює в академії клубу, зізнався, що таке рішення стало для нього повною несподіванкою.

"Я поняття не маю, що насправді відбувається всередині. Я не працюю з першою командою, тому не знаю деталей. Моя думка зі сторони: очевидно, що між тренером та власниками виникла напруженість, через що вони й прийшли до такого рішення.

Це справжній шок, адже лише три-чотири тижні тому ми провели такий прекрасний матч проти Барселони. Здавалося, що все чудово, а тепер команда на спаді та далека від своєї найкращої форми", — сказав Террі на своєму каналі у Тік-Тоці.

Нагадаємо, що Енцо Мареска очолював лондонців з літа 2024 року.