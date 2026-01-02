Іспанія

Мадридський клуб зв'язався з оточенням захисника Крістал Пелес, який може дістатися "вершковим" безкоштовно вже наступного літа.

Центральний захисник Крістал Пелес Марк Геї став пріоритетною ціллю мадридського Реала. Як повідомляє Diario AS, іспанський гранд уже встановив контакт з агентами 25-річного футболіста, щоб обговорити умови можливого переходу.

Ситуація навколо Геї стає дедалі напруженішою, адже його контракт з "орлами" розрахований до червня 2026 року. За даними джерел, сам захисник мріє про переїзд на Сантьяго Бернабеу і готовий дочекатися літа, щоб приєднатися до "королівського клубу" на правах вільного агента. Такий сценарій ідеально підходить Реалу, який після відмови від кандидатури Ібраїми Конате шукає варіанти для підсилення оборони з мінімальними витратами.

Проте Ліверпуль не збирається здаватися без бою. Мерсисайдці, які ледь не підписали англійця в останній день літнього трансферного вікна 2025 року, розглядають можливість зробити офіційну пропозицію вже у січні, щоб випередити конкурентів.

У поточному сезоні Марк Геї демонструє вражаючу результативність як для захисника: у 28 матчах в усіх турнірах він забив 3 голи та віддав 4 ассисти.