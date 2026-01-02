Мадридський клуб зв'язався з оточенням захисника Крістал Пелес, який може дістатися "вершковим" безкоштовно вже наступного літа.
Марк Геї Getty Images
02 січня 2026, 16:15
Центральний захисник Крістал Пелес Марк Геї став пріоритетною ціллю мадридського Реала. Як повідомляє Diario AS, іспанський гранд уже встановив контакт з агентами 25-річного футболіста, щоб обговорити умови можливого переходу.
ТОП-10 угод, які можуть підкорити зимове трансферне вікно
Ситуація навколо Геї стає дедалі напруженішою, адже його контракт з "орлами" розрахований до червня 2026 року. За даними джерел, сам захисник мріє про переїзд на Сантьяго Бернабеу і готовий дочекатися літа, щоб приєднатися до "королівського клубу" на правах вільного агента. Такий сценарій ідеально підходить Реалу, який після відмови від кандидатури Ібраїми Конате шукає варіанти для підсилення оборони з мінімальними витратами.
Проте Ліверпуль не збирається здаватися без бою. Мерсисайдці, які ледь не підписали англійця в останній день літнього трансферного вікна 2025 року, розглядають можливість зробити офіційну пропозицію вже у січні, щоб випередити конкурентів.
У поточному сезоні Марк Геї демонструє вражаючу результативність як для захисника: у 28 матчах в усіх турнірах він забив 3 голи та віддав 4 ассисти.