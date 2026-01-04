Англія

Попереду гра з Челсі.

Півзахисник Манчестер Сіті Раян Шеркі висловився про боротьбу «містян» за трофеї цього сезону. Цитує француза Sky.

«У нас є все необхідне, щоб виграти якнайбільше матчів і завоювати якнайбільше трофеїв. Ми знаємо, що кожен матч є унікальним. Кожна гра – виклик. Але ми готові.

У нас є все необхідне, щоб бути на вершині протягом довгого часу. Ми підходимо до кожного матчу по-різному, але ми маємо сильну команду», – сказав Шеркі.

Сьогодні, Ман Сіті прийматиме Челсі. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.