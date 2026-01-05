Англія

Англійці не мають наміру віддавати в оренду гравця.

Англійський Ліверпуль відкритий до продажу вінгера команди Федеріко Кʼєзи. Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

За інформацією джерела, туринський Ювентус та Мілан зацікавлені в італійському гравці, але можуть запропонувати «червоним» лише оренду футболіста.

Зазначається, що керівництво Ліверпуля розглядає лише повноцінний продаж італійця.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

Цього сезону Федеріко Кʼєза відіграв за Ліверпуль 20 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.