Англійці не мають наміру віддавати в оренду гравця.
Федеріко Кʼєза, Getty Images
05 січня 2026, 21:23
Англійський Ліверпуль відкритий до продажу вінгера команди Федеріко Кʼєзи. Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.
За інформацією джерела, туринський Ювентус та Мілан зацікавлені в італійському гравці, але можуть запропонувати «червоним» лише оренду футболіста.
Зазначається, що керівництво Ліверпуля розглядає лише повноцінний продаж італійця.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.
Цього сезону Федеріко Кʼєза відіграв за Ліверпуль 20 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.