СЕРЕДА, 7 СІЧНЯ, 21:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМОЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

"Містяни" підходять до матчу після двох поспіль нічиїх у чемпіонаті — з Сандерлендом та Челсі. Особливо болісною стала нічия з лондонцями, коли команда домінувала більшу частину поєдинку, але пропустила вирішальний м’яч у компенсований час. Через ці втрати очок Манчестер Сіті відстає від лідера Арсеналу вже на шість пунктів і практично не має права на помилку, сподіваючись на помилку від "канонірів". У той же час кадрові проблеми в обороні стали для Пепа Гвардіоли ще одним болючим ударом.

Попри це, статистика грає на боці підопічних Гвардіоли. Манчестер Сіті виграв 22 поспіль матчі АПЛ, які проходили в середу, а також не програвав Брайтону вдома у 15 очних зустрічах. Окрему увагу традиційно привертає Ерлінг Голанд: норвежець не забиває вже три тури поспіль, але ніколи раніше не залишався без голів у чотирьох стартових матчах чемпіонату підряд. Сьогодні це може статися вперше.

Брайтон приїжджає до Манчестера в гарному настрої після впевненої перемоги над Бернлі з рахунком 2:0, яка перервала шестиматчеву серію без виграшів. Команда Фабіана Гюрцелера займає місце в середині турнірної таблиці й у разі сенсаційного успіху може зрівнятися за очками з п’ятою позицією. Так, щільність цього сезону просто вражаюча — навіть 14 сходинка може за один тур заскочити до зони єврокубків.

Втім, виїзна форма "мартинів" викликає запитання — у трьох останніх гостьових матчах АПЛ команда пропускала щонайменше два м’ячі. Разом із тим Брайтон має позитивний досвід гри проти Сіті цього сезону: у серпні команда здобула домашню перемогу 2:1, що додає впевненості перед візитом на Етіхад. Особливу небезпеку можуть нести швидкі фланги та стандарти за участю Льюїса Данка.