Football.ua представляє прев'ю матчу 21-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 7 січня та розпочнеться о 21:30.
Манчестер Сіті — Брайтон, Getty Images
07 січня 2026, 07:20
У рамках 21-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті прийматиме Брайтон на Етіхад Стедіум. Для команди Пепа Гвардіоли ця зустріч має стратегічне значення в чемпіонській гонці, тоді як колектив Фабіана Гюрцелера прагне підтвердити амбіції боротьби за єврокубкові позиції.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — БРАЙТОН
СЕРЕДА, 7 СІЧНЯ, 21:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМОЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
"Містяни" підходять до матчу після двох поспіль нічиїх у чемпіонаті — з Сандерлендом та Челсі. Особливо болісною стала нічия з лондонцями, коли команда домінувала більшу частину поєдинку, але пропустила вирішальний м’яч у компенсований час. Через ці втрати очок Манчестер Сіті відстає від лідера Арсеналу вже на шість пунктів і практично не має права на помилку, сподіваючись на помилку від "канонірів". У той же час кадрові проблеми в обороні стали для Пепа Гвардіоли ще одним болючим ударом.
Попри це, статистика грає на боці підопічних Гвардіоли. Манчестер Сіті виграв 22 поспіль матчі АПЛ, які проходили в середу, а також не програвав Брайтону вдома у 15 очних зустрічах. Окрему увагу традиційно привертає Ерлінг Голанд: норвежець не забиває вже три тури поспіль, але ніколи раніше не залишався без голів у чотирьох стартових матчах чемпіонату підряд. Сьогодні це може статися вперше.
Брайтон приїжджає до Манчестера в гарному настрої після впевненої перемоги над Бернлі з рахунком 2:0, яка перервала шестиматчеву серію без виграшів. Команда Фабіана Гюрцелера займає місце в середині турнірної таблиці й у разі сенсаційного успіху може зрівнятися за очками з п’ятою позицією. Так, щільність цього сезону просто вражаюча — навіть 14 сходинка може за один тур заскочити до зони єврокубків.
Втім, виїзна форма "мартинів" викликає запитання — у трьох останніх гостьових матчах АПЛ команда пропускала щонайменше два м’ячі. Разом із тим Брайтон має позитивний досвід гри проти Сіті цього сезону: у серпні команда здобула домашню перемогу 2:1, що додає впевненості перед візитом на Етіхад. Особливу небезпеку можуть нести швидкі фланги та стандарти за участю Льюїса Данка.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.38, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 7.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.66.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Льюїс, Хусанов, Аке, О’Райлі — Родрі — Шеркі, Фоден, Рейндерс, Доку — Голанд
БРАЙТОН : Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке, Кадіоглу — Гомес, Аярі — Груда, Рюттер, Мітома — Костулас
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1