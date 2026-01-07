СЕРЕДА, 7 СІЧНЯ, 21:30 ▪️ КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Фулгем Марку Сілви переживає яскравий відрізок сезону. "Дачники" не знають поразок у Прем’єр-лізі вже п’ять матчів поспіль, набравши 11 очок із 15 можливих, і піднялися на 11-ту позицію, скоротивши відставання від зони єврокубків до мінімуму. Нічия 2:2 з Ліверпулем стала справжнім символом характеру команди — неймовірний гол Гаррісона Ріда на 97-й хвилині з далекої дистанції вже претендує на один із найкращих у сезоні. Можливо, навіть найкращий!

Окремо варто відзначити Гаррі Вілсона, який з початку листопада є одним із найпродуктивніших гравців ліги за системою "гол+пас". Навіть відсутність тріо, задіяного на Кубку африканських націй, не зламала баланс команди. Фулгем стабільно забиває вдома — без голів на Крейвен Коттедж цього сезону команда залишалася лише раз, у матчі з Арсеналом. Очікується, що Сілва знову зробить ставку на схему з трьома центральними захисниками, яка чудово спрацювала проти Ліверпуля.

Челсі підходить до дербі в період змін і невизначеності. Після несподіваного відходу Енцо Марески команду тимчасово очолив наставник молодіжки Калум Макфарлейн, і його дебют вийшов максимально складним — виїзд на Етіхад. Попри тиск Манчестер Сіті, "сині" зуміли вирвати нічию 1:1 завдяки голу Енцо Фернандеса у компенсований час, продемонструвавши характер і згуртованість. Але вже офіційно стало відомо про те, що новим головним тренером лондонців було призначено Ліама Росеньйора, який провів продуктивний період у "фарм-клубі" Челсі — Страсбурі. Сьогоднішній матч стане дебютним для англійського фахівця на новому місці роботі.

Але повертаючись до поточної форми, у чемпіонаті лондонці мають лише одну перемогу в останніх восьми турах і перебувають поза топ-4. Повернення Мойсеса Кайседо після дискваліфікації має стабілізувати центр поля, а сам Фернандес може встановити особисте досягнення, забивши у третьому матчі Прем’єр-ліги поспіль. Виїзна форма Челсі залишається проблемною, тож матч на Крейвен Коттедж стане серйозною перевіркою перед напруженим січневим календарем — як для клубу, так і для нового керманича.