Football.ua представляє прев'ю матчу 21-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 7 січня та розпочнеться о 21:30.
Фулгем — Челсі, Getty Images
07 січня 2026, 08:20
У рамках 21-го туру англійської Прем’єр-ліги на Крейвен Коттедж відбудеться принципове лондонське дербі між Фулгемом та Челсі. Обидві команди підходять до очного протистояння після емоційних нічиїх з грандами чемпіонату, а турнірна щільність у верхній половині таблиці лише підвищує ціну кожного очка.
ФУЛГЕМ — ЧЕЛСІ
СЕРЕДА, 7 СІЧНЯ, 21:30 ▪️ КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Фулгем Марку Сілви переживає яскравий відрізок сезону. "Дачники" не знають поразок у Прем’єр-лізі вже п’ять матчів поспіль, набравши 11 очок із 15 можливих, і піднялися на 11-ту позицію, скоротивши відставання від зони єврокубків до мінімуму. Нічия 2:2 з Ліверпулем стала справжнім символом характеру команди — неймовірний гол Гаррісона Ріда на 97-й хвилині з далекої дистанції вже претендує на один із найкращих у сезоні. Можливо, навіть найкращий!
Окремо варто відзначити Гаррі Вілсона, який з початку листопада є одним із найпродуктивніших гравців ліги за системою "гол+пас". Навіть відсутність тріо, задіяного на Кубку африканських націй, не зламала баланс команди. Фулгем стабільно забиває вдома — без голів на Крейвен Коттедж цього сезону команда залишалася лише раз, у матчі з Арсеналом. Очікується, що Сілва знову зробить ставку на схему з трьома центральними захисниками, яка чудово спрацювала проти Ліверпуля.
Челсі підходить до дербі в період змін і невизначеності. Після несподіваного відходу Енцо Марески команду тимчасово очолив наставник молодіжки Калум Макфарлейн, і його дебют вийшов максимально складним — виїзд на Етіхад. Попри тиск Манчестер Сіті, "сині" зуміли вирвати нічию 1:1 завдяки голу Енцо Фернандеса у компенсований час, продемонструвавши характер і згуртованість. Але вже офіційно стало відомо про те, що новим головним тренером лондонців було призначено Ліама Росеньйора, який провів продуктивний період у "фарм-клубі" Челсі — Страсбурі. Сьогоднішній матч стане дебютним для англійського фахівця на новому місці роботі.
Але повертаючись до поточної форми, у чемпіонаті лондонці мають лише одну перемогу в останніх восьми турах і перебувають поза топ-4. Повернення Мойсеса Кайседо після дискваліфікації має стабілізувати центр поля, а сам Фернандес може встановити особисте досягнення, забивши у третьому матчі Прем’єр-ліги поспіль. Виїзна форма Челсі залишається проблемною, тож матч на Крейвен Коттедж стане серйозною перевіркою перед напруженим січневим календарем — як для клубу, так і для нового керманича.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні нового тренера Ліама Росеньйора. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 2.14, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 3.33. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.66.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ФУЛГЕМ : Лено — Куенка, Андерсен, Діоп — Кастань, Берге, Лукич, Робінсон — Вілсон, Кевін — Хіменес
ЧЕЛСІ : Йоргенсен — Джеймс, Чалоба, Бадьяшиль, Густо — Кайседо, Енцо — Естеван, Жуан Педро, Педру Нету — Делап
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1