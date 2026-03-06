Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Новий тренер національної команди вигравав молодіжний чемпіонат світу з Марокко U-20 в жовтні 2025 року.

Національна збірна Марокко офіційно отримала нового головного тренера. Національну команду очолив Мохамед Уахбі, повідомила Королівська федерація футболу Марокко.

49-річний фахівець змінив на посаді Валіда Реграгі, який працював із командою з 2022 року. Призначення Уахбі стало частиною стратегічної програми розвитку футболу країни Марокко 2030, яку презентував президент федерації Фузі Лекджаа. Проєкт спрямований на підвищення рівня національних команд, розвиток системи підготовки гравців і посилення позицій марокканського футболу на міжнародній арені.

У федерації підкреслили, що вибір на користь Уахбі підтверджує курс на розвиток національного тренерського корпусу. Спеціаліст добре відомий у системі підготовки молодих футболістів у країні та раніше працював із різними юнацькими командами.

Найгучнішим досягненням тренера стала перемога на чемпіонаті світу U-20 у 2025 році зі збірною Марокко. Тоді його команда продемонструвала організовану гру, ефективний розвиток молодих талантів і високий рівень командної дисципліни.

Водночас тренерський штаб національної команди також посилили міжнародним досвідом. До нього приєднався португальський спеціаліст Жоау Сакраменто, який раніше працював у тренерських штабах таких клубів, як ПСЖ, Рома та Тоттенгем.

У Королівській федерації футболу Марокко подякували Валідові Реграгі за роботу на чолі збірної та внесок у розвиток команди, відзначивши його відданість і професіоналізм. Новий наставник Мохамед Уахбі, своєю чергою, заявив, що прагне крок за кроком розвивати команду та виправдати очікування марокканських уболівальників.