Англія

Наставник Крістал Пелес зазначив, що клуб може продати захисника вже взимку через фінансову вигоду.

Наставник Крістал Пелес Олівер Гласнер зробив важливу заяву щодо майбутнього свого капітана Марка Геї.

Оскільки контракт 25-річного центрбека завершується вже влітку 2026 року, лондонський клуб готовий розглянути пропозиції щодо трансферу в січні, щоб не втратити гравця безкоштовно. За словами тренера, наразі "фінансовий інтерес клубу переважає над спортивними результатами".

Головними претендентами на захисника збірної Англії залишаються Манчестер Сіті та Ліверпуль.

У поточному сезоні Марк Геї демонструє чудову форму: він провів за "орлів" 31 матч, у яких забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі. Очікується, що боротьба за гравця розгорнеться вже найближчими днями.