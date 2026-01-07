Наставник Крістал Пелес зазначив, що клуб може продати захисника вже взимку через фінансову вигоду.
Марк Геї, Getty Images
07 січня 2026, 13:15
Наставник Крістал Пелес Олівер Гласнер зробив важливу заяву щодо майбутнього свого капітана Марка Геї.
Оскільки контракт 25-річного центрбека завершується вже влітку 2026 року, лондонський клуб готовий розглянути пропозиції щодо трансферу в січні, щоб не втратити гравця безкоштовно. За словами тренера, наразі "фінансовий інтерес клубу переважає над спортивними результатами".
Головними претендентами на захисника збірної Англії залишаються Манчестер Сіті та Ліверпуль.
У поточному сезоні Марк Геї демонструє чудову форму: він провів за "орлів" 31 матч, у яких забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі. Очікується, що боротьба за гравця розгорнеться вже найближчими днями.