Наставник Крістал Пелес Олівер Гласнер зробив важливу заяву щодо майбутнього свого капітана Марка Геї.

Оскільки контракт 25-річного центрбека завершується вже влітку 2026 року, лондонський клуб готовий розглянути пропозиції щодо трансферу в січні, щоб не втратити гравця безкоштовно. За словами тренера, наразі "фінансовий інтерес клубу переважає над спортивними результатами".

Головними претендентами на захисника збірної Англії залишаються Манчестер Сіті та Ліверпуль.

У поточному сезоні Марк Геї демонструє чудову форму: він провів за "орлів" 31 матч, у яких забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі. Очікується, що боротьба за гравця розгорнеться вже найближчими днями. 