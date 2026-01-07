Англія

Очікується, що обидва лідера "червоних дияволів" будуть у заявці на гру 21-го туру АПЛ.

Манчестер Юнайтед отримав позитивні новини напередодні виїзного матчу проти Бернлі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, захисник Гаррі Магвайр повернувся до складу команди та буде доступний для участі в поєдинку.

За інформацією джерела, Магвайра вже помітили в готелі, де зупинився Манчестер Юнайтед, що свідчить про його повне відновлення після тривалої травми. Очікується, що тренерський штаб зможе розраховувати на англійця у найближчій грі чемпіонату.

Крім того, до складу Манчестер Юнайтед повертається і капітан команди Бруну Фернандеш, який також готовий зіграти після паузи.

Матч 21-го туру англійської Прем’єр-ліги між Бернлі та Манчестер Юнайтед відбудеться у середу, 7 січня, о 22:15 за київським часом.