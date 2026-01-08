Англія

Головний тренер лондонців наголосив на важливості повної концентрації та продовження чемпіонського темпу в матчі АПЛ.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився думками напередодні центрального матчу 21-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Ліверпуля, підкресливши важливість майбутнього випробування для своєї команди.

"Це, очевидно, дуже важливий матч із торішнім чемпіоном Прем’єр-ліги, нам потрібно довести свою спроможність.

Ми на вершині турнірної таблиці, граємо вдома проти дуже сильного суперника, хочемо зберегти свої позиції. А для цього потрібно буде показати чудову гру протягом усього матчу, щоб здобути перемогу, саме це нам потрібно показати.

Ми вже показали це кілька днів тому у матчі з Борнмутом, після чудової перемоги над Астон Віллою, так буде й надалі.

Розуміємо це, тому що, опинившись у нинішньому становищі, хочемо зберегти та розширити наш успіх у лізі, а для цього наша рішучість та бажання мають відповідати нашому настрою", — сказав Артета.

