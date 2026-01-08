Англія

Чергова втрата очок Ман Сіті.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після нічийного результату поєдинку з Брайтоном (1:1). Цитує іспанського фахівця BBC.

«Якщо ти не виграєш матчі, то не можеш думати про чемпіонство. Ми здобули неймовірний результат у заключному матчі 2025 року проти Ноттінгему (2:1). Після цього ми провели три матчі і виглядали дуже добре.

Брайтон дуже якісно рухався. Манчестер Сіті в цілому виглядав добре, за винятком перших 5-10 хвилин гри. В останні 15-20 хвилин першого тайму ми мали кілька класних моментів. Але статистика очікуваних голів нічого не дає. Суть у забитих голах, чого ми не зробили», – сказав Пеп Гвардіола.

Ман Сіті відстає від лідируючого Арсеналу на пʼять очок, але «каноніри» мають одну гру в запасі (проти Ліверпуля).