Англія

У англійця було мало часу на підготовку.

Новоспечений головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор розповів, чому не керував командою у програному матчі з Фулгемом (1:2). Його слова наводить Sky Sports.

«Справа в переїзді, але в основному в тому, що Калум Макфарлейн зробив неймовірну роботу проти Манчестер Сіті (1:1). Я вважаю, що гра футболістів, особливо у другому таймі, енергія, інтенсивність, якість, з якою вони грали, були просто чудові.

Не тільки Калум, але й Гаррі Гадсон теж, вони дуже добре підтримали хлопців у справді складний момент.

Я прилетів зі Страсбуру вчора вранці, тому в мене було мало часу на тактичну роботу, яку хочу провести, щоб дати хлопцям найкращі шанси на перемогу», – сказав Росеньйор.