Англія

Однак від гравця наразі немає відповідної реакції.

Англійський атакувальний півзахисник Ітан Нванері у цьому сезоні продовжує боротись за ігровий час у лондонському Арсеналі.

Очевидно, що 18-річний виконавець прагне більшого за 446 хвилин у 11 матчах, за які він устиг відзначитись одним голом, проте "каноніри" наразі не можуть запропонувати йому це.

Можливо, гравцю краще було б піти до оренди в умовний Борнмут, який цьогорічного зимового трансферного вікна зацікавлений у подібній послузі.

Проте місцеві ЗМІ повідомляють, що юнака не цікавить подібний розвиток подій і він очікує більшого прогресу в команді, яка бореться за титули.