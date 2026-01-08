Англія

Мерсисайдці досягли усної угоди з перспективним лівоногим центрбеком Мором Ндіає.

Ліверпуль продовжує активну роботу на ринку скаутингу молодих талантів. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, англійський гранд досяг усної домовленості про підписання сенегальського захисника Мора Ндіає.

Керівництво червоних ухвалило рішення оформити угоду після того, як Ндіає вразив скаутів своєю грою на нещодавньому чемпіонаті світу U17, що проходив у Катарі. Цей трансфер підкреслює вектор розвитку клубу, спрямований на пошук майбутніх зірок.

Варто зазначити, що підписання Ндіає стало продовженням серії трансферів молоді: лише минулого тижня Ліверпуль успішно завершив перехід Іфеані Ндукве з віденської Аустрії.