Домінік Кальверт-Льюїн, Getty images
08 січня 2026, 15:00
Англійська Прем’єр-ліга оприлюднила список футболістів, яких номіновано на звання найкращого гравця грудня в чемпіонаті Англії.
Загалом номіновано вісім виконавців:
Домінік Калверт-Льюїн, Лідс (5 матчів, 6 голів).
Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті (5 матчів, 5 голів, 3 асисти).
Раян Шеркі, Манчестер Сіті (5 матчів, 1 гол, 4 асисти).
Філ Фоден, Манчестер Сіті (5 матчів, 4 голи, 1 асист).
Юго Екітіке, Ліверпуль (5 матчів, 5 голів, 1 асист).
Морган Роджерс, Астон Вілла (6 матчів, 4 голи, 1 асист).
Оллі Воткінс, Астон Вілла (6 матчів, 5 голів, 1 асист).
Гаррі Вілсон, Фулгем (5 матчів, 2 голи, 4 асисти).