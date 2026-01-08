Англія

Лондонський клуб у жалобі. У віці 80 років помер Мартін Чіверс.

Сумна звістка надійшла з табору лондонського Тоттенхема. Клуб офіційно повідомив про смерть свого легендарного нападника Мартіна Чіверса. Серце видатного футболіста зупинилося на 81-му році життя.

Чіверс, якого вболівальники називали Великий Чів, вписав своє ім'я в історію шпор золотими літерами. Він виступав за лондонців з 1968 по 1976 рік, перейшовши із Саутгемптона за рекордну на той час для Британії суму.



За період кар'єри на Вайт Харт Лейн він провів 367 матчів і забив 174 голи, що дозволило йому посісти четверте місце у списку найкращих бомбардирів клубу всіх часів (поступаючись лише Гаррі Кейну, Джиммі Грівзу та Боббі Сміту).

Одним із найяскравіших моментів його кар'єри став фінал Кубка УЄФА 1972 року проти Вулвергемптона. Саме дубль Чіверса у першому матчі фіналу забезпечив Тоттенхему перевагу та зрештою приніс трофей. Окрім Кубка УЄФА, він двічі вигравав Кубок англійської ліги (1971, 1973).

Також на рахунку форварда 24 матчі та 13 голів у складі національної збірної Англії. Після завершення кар'єри гравця Чіверс залишався близьким до клубу та був частим гостем на домашніх матчах команди.

«Ми з глибоким сумом дізналися про смерть нашого колишнього гравця. Усі в клубі висловлюють щирі співчуття родині та друзям Мартіна у цей важкий час», — йдеться в офіційній заяві Тоттенгема».