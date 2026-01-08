Англія

Лондонський гранд кидає виклик Ман Сіті у боротьбі за Марка Геї.

У трансферній сазі навколо захисника Крістал Пелас Марка Геї з’явився новий серйозний гравець.

Лондонський Арсенал розглядає можливість підписання 25-річного англійця, намагаючись перехопити ініціативу у інших топ-клубів. Попри те, що Манчестер Сіті наразі вважається фаворитом у боротьбі за центрбека (особливо на тлі травм Рубена Діаша та Йошко Гвардіола), інтерес канонірів додає ситуації нової інтриги.

Мікель Артета високо цінує якості Геї і бачить у ньому ідеальне підсилення для своєї команди, незважаючи на те, що минулого літа клуб вже підписав захисників П'єро Інкап'є та Крістіана Москеру. Окрім Арсенала та Манчестер Сіті, за ситуацією пильно стежать європейські гранди — мадридський Реал та мюнхенська Баварія.

Також відомо, що минулого літа Геї був за крок до переходу в Ліверпуль , але угода зірвалася в останній момент через те, що орли не змогли знайти заміну. Наразі Крістал Пелас прагне втримати свого лідера принаймні до кінця сезону, коли у нього закінчиться контракт. Однак пропозиція» в районі £40 млн може змусити керівництво клубу відпустити гравця вже в січні, щоб не втратити його безкоштовно влітку.