Англія

На нас чекає центральний матч 21 туру АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу з лондонським Арсеналом в рамках 21-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

«Завжди неприємно говорити, що боротьбу за чемпіонство завершено – у футболі може статися все, що завгодно. Але чемпіонська гонка – це останнє, про що нам слід говорити зараз. Ми знаємо, що через наш стан у таблиці нам дуже складно конкурувати з Арсеналом за титул.

Зараз ми головним чином зосереджені на тому, щоб зайняти місце у першій четвірці чи п'ятірці та потрапити до Ліги чемпіонів. І на всьому іншому, за що ми досі можемо боротися – Ліга чемпіонів, Кубок Англії.

Якщо трапиться щось несподіване, чого, мабуть, ніколи не траплялося раніше, то ми постараємося бути готовими до цього. Але я підходжу до матчу з Арсеналом не з думками про чемпіонські перегони. Ми приїхали до Лондону з думками про перемогу у матчі проти дуже сильної команди», – сказав Слот.