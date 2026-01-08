Англія

Колишній захисник лондонців, який нині виступає за Страсбур, тепло попрощався зі своїм наставником Росеньйором

Бен Чілвелл відреагував на новину про те, що його вже колишній тренер у Страсбурі Ліам Росеньйор призначений новим головним тренером Челсі.

Англійський захисник опублікував зворушливе прощальне повідомлення в Instagram, продемонструвавши, що, попри складне розставання з лондонським клубом, він зберігає до нього теплі почуття. Росеньйор, який очолив Челсі після звільнення Енцо Марески, пропрацював із Чілвеллом у Франції останні пів року.

Саме під керівництвом цього фахівця лівий захисник намагався реанімувати кар'єру після того, як був виключений зі складу синіх минулого літа.

"Було приємно працювати з вами останні шість місяців. Ви вирушаєш у дивовижний клуб, і я бажаю тобі всього найкращого, бос", — написав Чілвелл, додавши спільне фото та емодзі синього серця.

Ці слова підтверджують високу думку гравця про тренера. Ще у листопаді в інтерв'ю ВВС Чілвелл зізнавався, що погодився на перехід у Страсбур саме після 10-хвилинної розмови з Росеньйором, заявивши тоді: Він прямує на самісіньку вершину.