Англія

Бірмінгемці погодили перехід перлини Меца Браяна Маджо.

Астон Вілла продовжує працювати не лише над посиленням основного складу, а й над майбутнім клубу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб досяг повної домовленості про перехід юного нападника Браяна Маджо. Футболіст 2009 року народження вважається одним із найперспективніших страйкерів Європи у своїй віковій категорії.

За право підписати талант боролися й інші клуби, проте саме Вілла зуміла переконати гравця та його оточення. Сума трансферу складе солідні для такого віку 12 мільйонів євро. Маджо перейде з французького Меца, який славиться своєю академією. Сторони вже узгодили п'ятирічний контракт.

Найближчим часом гравець пройде медичне обстеження, після чого про перехід буде оголошено офіційно. Унаї Емері розглядає це підписання як важливу інвестицію у довгостроковий проєкт розвитку клубу.

У нинішній кампанії юний англієць відіграв 5 матчів за Мец у Лізі 1. Результативними діями не відзначався.