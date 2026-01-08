Іспанія

Тоттенгем готує трансферну бомбу.

Лондонський Тоттенгем включився у боротьбу за підписання воротаря мадридського «Реала» та збірної України Андрія Луніна.

За інформацією авторитетного порталу TEAMtalk, шпори розглядають 26-річного українця як пріоритетну ціль для підсилення воротарської позиції. Джерела повідомляють, що інтерес лондонців викликаний зростаючим занепокоєнням щодо форми їхнього нинішнього першого номера Гульєльмо Вікаріо.

Італійський голкіпер останнім часом припускається помилок, що змушує керівництво клубу шукати більш надійну альтернативу. Для самого Луніна варіант із переїздом до АПЛ виглядає привабливим. Попри високий рівень гри, який він демонстрував за відсутності Тібо Куртуа, бельгієць залишається беззаперечним номером один у Мадриді.

Оскільки Куртуа нещодавно продовжив контракт, а в академії вершкових підростає талановитий Хаві Наварро, Реал може погодитися відпустити українця, щоб дати йому можливість грати регулярно.

Однак Тоттенгем — не єдиний претендент на Луніна в Англії. За ситуацією також уважно стежать: Брайтон, який шукає заміну Барту Вербрюггену (його можуть продати влітку). Ноттінгем Форест, який також зацікавлений у підсиленні останнього рубежу.

Очікується, що боротьба за українського воротаря розгорнеться вже найближчим часом, адже Лунін прагне отримати стабільну ігрову практику на високому рівні.

Нагадаємо Андрій потрапив до заявки Реал Мадрид на Суперкубок Іспанії. Сьогодні вершкові у півфіналі зустрінуться Атлетіко Мадрид. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.